Jacques Mercier ému par la prestation de Stromae au 20h de TF1: "Il fait beaucoup pour assumer notre Belgitude" (vidéo)

Jacques Mercier était invité sur le plateau du RTL INFO avec Vous ce lundi. L’animateur radio et télé a présenté son livre La France des Belges. Un petit dictionnaire des Belges connus ou pas qui connaissent un grand succès dans l’Hexagone.



"Je pense que la plupart des Francais nous trouvent travailleurs, humbles et plein d’humour ", explique-t-il. Mais il précise que le problème est qu’il y a régulièrement "des vagues où on se moque des Belges. Il y a eu les histoires belges, il y a eu Coluche. Ça revient régulièrement et donc il faut chaque fois dire: ‘Nous sommes Belges et nous avons des raisons d’être fiers d’être Belges'". Selon lui, le problème avec la France est que c’est "une sorte de grande soeur très encombrante et culturellement très importante".



Il ajoute que lorsqu’on est Belge, il faut souvent passer par la France pour réussir dans les métiers publics.



Il s’est également exprimé sur la prestation de Stromae au 20h de TF1. Pour rappel, l'artiste belge a créé l'événement dans le journal dimanche en dévoilant "L'enfer", nouveau titre de son futur album qui évoque des "pensées suicidaires", alors que l'artiste s'est remis d'un burn-out ces dernières années. "Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer", entend-on dans ce morceau aux forts relents autobiographiques.

Jacques Mercier a confié avoir été "soufflé" et "ému" par ce moment mais aussi par la manière dont ça s’est fait. "Stromae fait beaucoup et fera beaucoup pour assumer notre Belgitude", estime-t-il.