Jada Pinkett Smith confirme avoir eu une liaison pendant son mariage avec Will Smith

Jada Pinkett Smith a avoué avoir eu une liaison avec le chanteur August Alsina il y a quelques années. Elle affirme pourtant ne pas avoir trompé son marie, Will Smith. Le couple traversait alors une période de crise.

Dans une interview à "The breakfast club", le chanteur Auguste Alsina a révélé avoir eu une relation avec la femme de Will Smith, Jada. Après avoir d’abord nié ces affirmations, l’actrice a finalement dit la vérité dans son émission "Wath Red Table Talk" sur Facebook en présence de Will Smith.

"Il y a environ 4 ans et demi, j'ai commencé une amitié avec August, nous sommes devenus de très très bons amis. Et tout a commencé parce qu'il avait besoin d'aide. Et que moi, je voulais l'aider, sa santé, son état mental. Il était très malade. (…) Dans le même temps, toi et moi traversions une période difficile. Nous nous étions séparés." Will explique également: "Nous avions besoin de temps, toi pour trouver ce qui te rendait heureuse, et moi pour trouver ce qui me rendait heureux." "Notre couple était fini", conclut Jada.

Par la suite, l’actrice raconte avoir compris beaucoup de choses sur son couple avec Will ce qui a mené August a coupé les ponts avec elle. La suite de l’histoire est connue, le couple Jada-Will semble plus fort que jamais.