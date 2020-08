Jade Hallyday a changé de marraine: elle lui adresse un beau message pour ses 16 ans

Jade Hallyday fête ses 16 ans ce lundi 3 août. Pour l’occasion, la fille de Johnny a reçu un beau message de Marie Poniatowski, sa marraine depuis un an. Auparavant, ce rôle était celui de Luana Belmondo… pourquoi ce changemen ?

Jade Hallyday a bien grandi, elle fête ce lundi ses 16 ans. Pour l’occasion, ses proches lui adressent de beaux messages, notamment sa marraine, Marie Poniatowski. Pourtant cette dernière n’est la marraine de Jade que depuis un an. Auparavant, Luana Belmondo occupait ce poste.

Laeticia a décidé de l’évincer de ce rôle. Durant l’affaire de l’héritage de Johnny, l’épouse de Paul Belmondo aurait trop soutenu David et Laura poussant Laeticia à nommer une nouvelle marraine pour sa fille aînée.

De son côté, Luana Belmondo avait confié avoir appris qu’elle n’était plus la marraine de Jade dans la presse. Mais Marie Poniatowski est bien loin de toutes ces disputes. Pour l’anniversaire de sa filleule, elle écrit: "Joyeux anniversaire ma filleule d’amour, je suis si fière de toi, tu es une personne merveilleuse, merci d’être la personne que tu es pour ta maman et ta petite sœur Joy. Papa serait si fier de toi, love you."