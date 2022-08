Jade Hallyday: Laeticia lui adresse un message plein de tendresse pour ses 18 ans

Jade Hallyday est majeure depuis le 3 août dernier. 18 ans, un cap pour elle, et un événement important pour sa mère Laeticia. Alors, la compagne de Jalil Lespert s’est mise à son clavier pour écrire un beau message sur les réseaux sociaux à son intention. Laeticia Hallyday commence par encenser sa "Jadou" : "Je ne peux pas être plus fière de la femme que tu es (…) Bourrée d’intelligence de lumière et d’empathie. Tu embrasses la vie sans arrière-pensées. Tu sais la rendre magique simplement parce que ton âme est pure", écrit-elle.

Laeticia Hallyday ne manque bien entendu pas d'évoquer la mémoire de Johnny : "Papa nous manque aujourd’hui. Mais il n’est jamais vraiment parti. Il est là dans ton cœur". Et la mère de Jade et Joy de poursuivre, inspirée : "Laisse le voler au-dessus des montagnes des mers des rivières. Laisse-le dépasser les frontières parce que toutes les beautés qu’il découvre, c’est comme si tu les voyais à travers lui". Elle conclut par ces mots d’amour très forts : "Je suis née le jour de ta naissance et depuis, tu es mon grand bonheur".