Jade Hallyday visite l’exposition consacrée à son père à Bruxelles: voici ses premières impressions

C’est une exposition très attendue qui fait beaucoup parler d’elle. Du 20 décembre au 15 juin 2023, à Bruxelles Expo, les visiteurs et les fans pourront découvrir une immersion totale dans la vie de Johnny Hallyday dans cette exposition mise en place en collaboration avec Laeticia Hallyday.

L’entourage (et la presse) a eu le privilège de visiter les impressionnantes infrastructures qui ont été installées au Palais 2 pour l’occasion.

Parmi les invités de cette avant-première, Jade Hallyday, évidemment.

L’une des filles de Johnny s’est déplacée de Los Angeles à Bruxelles pour rendre hommage à son défunt père.

Et l’adolescente a visiblement apprécié le détour. Sur son compte Instagram, Jade Hallyday, qui évoque souvent le manque de son papa, a publié une dizaine de photos de l’exposition et d’elle la visitant. "Voici un petit aperçu de la merveilleuse exposition sur mon père", écrit-elle. "Beaucoup de souvenirs et d’émotions", poursuit-elle avant de conclure: "Je suis fière de ma mère". Raison supplémentaire pour aller voir Johnny Hallyday, l’exposition.

