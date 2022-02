Jade Lagardère effondrée après la mort de Lako, son fidèle compagnon: "Je n’arrive pas à y faire face"

Moment difficile pour Jade Lagardère qui a été contrainte de faire piquer son chien Lako, atteint d'un cancer.

Elle a partagé cette triste nouvelle sur Instagram, expliquant la peine qu'elle a eu à se résigner et le laisser partir.

"Je n’arrive pas à l’accepter. Je sens tellement de tristesse, tellement de peine au fond de moi", écrit-elle en légende d'un vidéo sur laquelle on peut voir ses plus beaux moments avec son animal de compagnie.

Elle explique qu'il était malade et que le vétérinaire a donc dû le piquer pour abréger ses souffrances.

Les derniers moments du mannequin auprès de son chien ont été particulièrement pénibles car elle ne s'attendait pas à ce qu'il en soit ainsi. "Je n’étais pas prête. Pas prête de lui dire au revoir. 'Svp, laissez-moi plus de temps, je ne peux pas le quitter, je ne veux pas le quitter. Je vous en supplie. Laissez-moi du temps.' Je réalise que du temps il n’y en a plus, qu’il faut que je le fasse, je dois lui dire au revoir, il mérite que j’abrège ses souffrances. Je lui ai dit que je serai forte mais 48h sont passées et j’ai le cœur en miettes. Je n’arrive pas à y faire face. Je ne l’accepte pas. Je crois le voir partout où j’avance."