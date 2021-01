Jade Lagardère, hospitalisée, partage une vidéo sur Instagram

Après avoir célébré ses 10 ans de rencontre avec son époux, Arnaud Lagardère, et lui avoir écrit un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, la mannequin belge Jade Lagardère a été hospitalisée, comme le révèle une story postée sur son compte Instagram sur laquelle on la voit allongée sur un lit en train de subir une intraveineuse.

Jade porte un masque noir et semble attendre que la perfusion lui soit totalement infusée. La personne qui se trouve à ses côtés et qui la filme, commente: "La grande anémique. Il faut lui mettre plein de fer..." Que ses fans se rassurent, la jeune femme va bien et a juste une déficience en fer. Elle fait même un signe de victoire avec les doigts pour rassurer ses nombreux followers.