Jalil Lespert officialise sa relation avec Laeticia Hallyday sur les réseaux sociaux (photo)

Depuis leur coup de foudre de cet été, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne se cachent pas et vivent au grand jour leur amour. Ensemble à Saint Barthélemy, lieu hautement symbolique où est enterré Johnny Hallyday, les amoureux se déclarent aujourd'hui leur flamme en public.

Après avoir partagé des photos de leur séjour sur leur compte Instagram respectif, qui ne laissaient aucun doute sur le fait qu'ils étaient tous les deux présents sur l'île de Saint Barth, l'acteur et réalisateur français a décidé de passer à la vitesse supérieure et de partager une photo de lui dans les bras de son nouvel amour. Enlacé sur un bateau, le couple semble particulièrement heureux et souriant. C'est la première fois qu'ils sont photographiés ensemble.

En légende de ce cliché, l'acteur a partagé un coeur, avec la mention de Laeticia Hallyday. Une photo likée par l'objet de sa flamme bien entendu.