Jamel Debbouze révèle son "premier réflexe" après l'accident qui lui a coûté son bras droit

Jamel Debbouze s'est livré dans “Jeux vous aime”, le magazine de Patrick Sébastien. Le comédien a parlé du jour où il a perdu l'usage de son bras droit lors d'un accident. Les faits remontent au 17 janvier 1990. Jamel Debbouze se trouve à la gare de Trappes lorsqu'il est happé par un train. Le train Paris-Nantes. Il n'a que 14 ans.

Jamel n'est pas seul ce jour-là. Il est avec un de ses amis du même âge. Celui-ci est tué lors de l'accident. Jamel, lui, s'en sort. Mais le médecin lui annonce qu'il ne pourra plus utiliser son bras.

La réaction de l'adolescent qu'il est à l'époque est surprenante. "Le premier réflexe que j’ai quand le médecin me l’annonce, c’est de lui demander de me prêter un des stylos de couleurs qu’il a dans sa poche, car tout de suite, je m’entraîne pour commencer à écrire de la main gauche. Comme si cet accident était un non-sujet. Finalement il ne fallait pas que ce soit un sujet”, explique-t-il à Jeux vous aime et dont les propos ont été relayés par Metro. A l'époque, Jamel Debbouze rêvait de devenir footballeur professionnel. "Depuis mon accident, tout ce que je vis, c’est du bonus, du sursis".