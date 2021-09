Le petit frère de Kate Middleton et Alizée Thevenet se sont mariés: "Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux" (photo)

Ce samedi 11 septembre était jour de noces dans la famille Middleton. James, le frère de la duchesse de Cambridge a épousé sa compagne Alizée Thevenet. Ils avaient été contraints de reporter leur mariage en raison du coronavirus, mais ils ont pu cette fois le célébrer.

C'est à Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France d'où est originaire la mariée, que le couple a pu enfin de dire oui en présence de leur famille et de leurs amis proches.

Kate Middleton et le prince William étaient présents, de même que Pippa, l'autre sœur de James, et Carole et Michael, les parents. Même deux compagnons proches des mariés étaient de la fête : leurs deux chiens, Luna et Mabel.

James Middleton a partagé un cliché de son bonheur sur Instagram. On y voit le couple en selfie, souriant. Il écrit en légende : "M. et Mme Middleton. Hier, j’ai épousé l’amour de ma vie entouré de ma famille, de mes amis, et bien sûr quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas. Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux".