James Middleton, le frère de Kate, s'est-il marié dans le plus grand secret? Cet indice qui sème le doute

C'est sans doute le couple le plus mignon de la "jet-set" britannique. James Middleton, le frère de la duchesse de Cambridge, et Alizée Thévenet, une jeune beauté française qui travaille dans la Finance à Londres, et qui a conquis le coeur du frère cadet de Pippa et Kate.

Fiancés depuis la fin de l'année 2019, James et Alizée ont dû repousser leur mariage à deux reprises l'année dernière à cause des mesures en vigueur au Royaume-Uni pour palier à la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'avait confié James sur son compte Instagram fin de l'année 2020.

Mais selon une indiscrétion remarquée sur Instagram, par un compte d'une fan de la monarchie, James et Alizée pourraient bien être désormais mariés... En effet, un nouveau compte Instagram vient d'être créé au nom de "AlizéeMiddleton" et est suivi par le compte officiel de James lui-même.

Aucun communiqué officiel de la famille Middleton n'a été fait à ce sujet-là. Le couple qui vient d'acquérir une maison dans le Berkshire, non loin de Carole et Michael, les parents de Kate, semble déterminer à passer à la vitesse supérieure...