James Parnell Spears sort du silence du silence et évoque pour la première fois la tutelle de Britney

Cela faisait un moment que cette prise de parole était attendue. Jamie pears, le père de Britney Spears, s’est longuement exprimé dans The Mail on Sunday et a évoqué publiquement pour la première fois la tutelle imposée à sa fille en 2008.

En novembre 2021, Britney Spears s’est délivrée de sa tutelle et elle ne cache pas sa joie d’être enfin libre. La chanteuse pop, qui étale volontiers sa vie sur les réseaux sociaux, n’a pas pu jouir pleinement de ses gains, des choix et de ses biens pendant 13 ans.

Montré du doigt comme étant le bourreau de sa fille, James Parnell Spears est donc enfin sorti du silence pour donner sa version des faits. "Je ne sais pas si elle serait vivante sans la tutelle", lâche d'abord l’agent immobilier. "J’aime Britney de tout mon cœur et de toute mon âme, cette situation entre nous est tout simplement terrible", poursuit-il. Mais , pour lui, cette tutelle était nécessaire. "Elle était fauchée. Elle n'avait pas d'argent du tout. Nous avons travaillé, elle a travaillé, et la tutelle lui a permis de rétablir ses finances", décrit-il ensuite.

Selon le père de Britney, sans la tutelle, "elle n'aurait pas récupéré les enfants" non plus. En effet, si la chanteuse partage la garde de ses deux filles avec Kevin Federline cela serait grâce à la tutelle qui a "donné un sentiment de tranquillité et de protection à Kevin". "Les règles du juge étaient un excellent outil. Cela nous a permis d’aider les enfants mais aussi de protéger Britney", reprend James Parnell Spears. Il ne s’est, en revanche, pas exprimé sur les contenus sexy de sa fille sur les réseaux sociaux, que ses enfants lui reprochent notamment.

Et pour lui, reste une mission: "l’objectif n°1 est de réparer [sa] famille brisée". Pas gagné pour les Spears qui sont encore loin d’une situation stable…