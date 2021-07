Jamie Lynn Spears et ses filles face à des menaces de mort: elle supplie les fans de Britney de se calmer (photo)

Jamie Lynn, la soeur de Britney Spears, s'est rarement exprimée, voire jamais, au sujet de la tutelle de sa soeur. Pourtant, les fans de la chanteuse aimeraient la voir soutenir publiquement Britney et imaginent que si elle ne le fait pas, elle est du côté de son père.

Mais il y a quatre jours, Jamie Lynn a pris la parole via ses réseaux sociaux, pour la toute première fois et s'est justifiée sur son silence: "Peut-être que je n'ai pas soutenu la façon dont le public voudrait que je le fasse avec un hashtag sur une plate-forme publique, mais je peux vous assurer que je soutiens ma sœur depuis longtemps, bien avant qu'il n'y ait un hashtag et je la soutiendrai toute ma vie."

Mais quelques jours après son témoignage, il semble que ses commentaires n'aient pas été bien reçus. "Je respecte le fait que tout le monde a le droit de s'exprimer", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, "mais pouvons-nous, s'il vous plaît arrêter avec les menaces de mort, en particulier les menaces de mort contre les enfants".

L'actrice fait clairement référence à sa personne, et à celle de ses deux filles, Maddie Briann Aldridge, 13 ans, et Ivey Joan Watson, 3 ans. Des faits qui ne vont certainement pas pousser la soeur de Britney Spears à retenter de s'exprimer.