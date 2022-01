Jamie Lynn submergée par l'émotion en évoquant Britney Spears: "J'aime ma soeur"

Jamie Lynn Spears a réalisé une interview exclusive pour l'émission Good Morning America dans laquelle elle évoque sa soeur, la chanteuse Britney Spears et la dégradation de leurs relations.

Dans un aperçu de l'interview télévisée très attendue, l'actrice de 30 ans est vue en train d'essuyer des larmes alors qu'elle parle de leur éloignement très médiatisé.

Jamie Lynn déclare: "J'aime ma sœur", ce à quoi la présentatrice Juju Chang répond: "Mais les choses se sont compliquées..."

Semblant défaitiste, la mère de deux enfants, qui réside en Louisiane avec son mari Jamie Watson, a répondu: "Je suppose que oui."

Le 17 juillet, Britney avait interpellé sa soeur Jamie Lynn sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir interprété un remix de sa chanson de 2011 "Till the World Ends" aux Radio Disney Music Awards 2017, sans l'accord de la chanteuse.

Britney avait alors confié: "Je n'aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète mes chansons en remix!" Mon soi-disant système de soutien me blesse profondément!"

Les deux soeurs n'ont plus été photographiées ensemble depuis 2018, lorsque leurs familles avaient passé des vacances ensemble.

Depuis la bataille judiciaire entamée par Britney Spears pour se libérer de sa tutelle de son père qui a été finalement accordé en novembre dernier par un tribunal de Los Angeles, les relations avec sa famille semblent s'être envenimées. Britney accusant sa famille de vivre à ses crochets.

En octobre, dans des extraits de ses mémoires, obtenus par TMZ, Jamie Lynn a révélé que ses parents ne lui avaient pas permis de révéler à Britney qu'elle était enceinte d'une petite fille alors qu'elle était adolescente. Ses parents souhaitaient que cette grossesse reste secrète.

Et Jamie de décrire: "J'avais plus que jamais besoin d'elle et elle n'a pas pu m'aider dans ma période la plus vulnérable. À ce jour, la douleur de ne pas avoir pu le dire moi-même à ma sœur persiste."

Britney Spears l'avait appris par des journalistes qui l'avaient interpellée dans la rue en lui demandant ce qu'elle pensait de la grossesse de sa soeur. Britney avait répondu: "Quoi? Ma soeur est enceinte?"