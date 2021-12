Britney Spears: une enquête pour "abus de tutelle" ouverte contre son père Jamie, il lui ordonne de payer ses frais d'avocat

Libérée de sa tutelle, Britney Spears continue d'entendre parler de son père. Ce dernier a fait une demande aux tribunaux, celle d'ordonner à sa fille de payer ses frais de justice.

Pendant 14 ans, Britney Spears a été sous la tutelle de son père Jamie. En début d'année, la chanteuse déclarait souhaiter depuis longtemps en être libérée, mais ne jamais en avoir eu l'occasion. Un juge lui avait alors donné l'autorisation d'avoir son propre avocat. Britney Spears, enfin libéré, a rapidement annoncé son intention de porter plainte contre son père pour "abus de tutelle". Matthew Rosengart, son avocat, a demandé l'ouverture d'une enquête sur les années gérées par Jamie Spears. Pour payer sa défense, ce dernier compte sur l'argent de sa fille. Il a demandé aux tribunaux de lui ordonner de payer ses frais de justice.

L'avocat de Britney Spears a réagi à cette demande: "M. Spears a détourné plusieurs millions de dollars de Britney en tant que tuteur, tout en payant des millions de dollars supplémentaires à ses avocats, le tout avec le travail de Britney et l'argent qu'elle a durement gagné. La tutelle est terminée et M. Spears a été suspendu. Dans ces circonstances, sa requête est non seulement sans aucun mérite légal, mais c'est une abomination. Britney a livré un témoignage poignant sur la peine que son père lui a causée et ceci vient uniquement s'y ajouter. Ce n'est pas ce qu'un père qui aime sa fille fait". C'est ce que Matthew Rosengart a écrit au juge qui doit désormais statuer.