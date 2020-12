Jane Fonda: "Je ne pourrais plus avoir de relations sexuelles, même si je le voulais"

Jane Fonda a annoncé dans l'émission The Ellen DeGeneres Show qu'elle tirait un trait sur le sexe.

Invitée de manière virtuelle dans The Ellen DeGeneres Show, Jane Fonda a parlé de sexe. L'actrice de 83 ans a expliqué ouvertement qu'elle n'avait plus de relations sexuelles. "Je n'ai pas le temps. Je suis vieille et j'ai eu ma dose", a-t-elle confié. "Je ne pourrais plus avoir de relations sexuelles, même si je le voulais."

En cause ? Une libido inexistante. "Mon ex-mari préféré, Ted Turner, dit toujours que si vous attendez trop longtemps, ça fane. Je crois qu'il a raison."

