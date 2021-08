Jared Leto a reçu l'OREILLE d'un fan: voici ce qu'il en a fait

Jared Leto a reçu de la part d'un fan un cadeau pour le moins étrange. Ce dernier s'était en effet coupé l'oreille pour la lui offrir.

Dans une interview accordée à Public, Jared Leto, acteur et leader du groupe 30 Seconds to Mars, s'est confié sur la fascination qu'il exerce auprès de certains fans. Il a notamment expliqué l'étrange cadeau qu'il a reçu de l'un d'entre eux. Une rumeur disant en effet qu'un fan de l'artiste s'était un jour coupé l'oreille pour la lui offrir... ce qu'il a confirmé. "Je ne sais pas trop si je dois être flatté ou attristé mais oui, c'est vrai. Il s'était tranché l'une de ses oreilles pour me témoigner son admiration", a déclaré Jared Leto.

"Comme je voulais lui témoigner en retour de l'amour et une forme d'admiration pour son courage quasi "van-goghien", j'ai percé un trou dedans et je l'ai porté en collier", a-t-il ajouté. Ce "cadeau" était anonyme, l'acteur et chanteur ne sait donc pas à qui appartenait cette oreille, "mais ce geste radical m'a longtemps troublé".