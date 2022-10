Jared Leto va incarner le célèbre couturier Karl Lagerfeld dans un biopic

Habitué aux rôles de personnages extravagants, l’acteur américain incarnera le designer allemand Karl Lagerfeld dans un film retraçant sa vie.

Que cela soit le Joker dans Suicide Squad, Paulo Gucci dans House of Gucci ou encore Harry dans le dérangeant Requiem for a Dream, Jared Leto n’hésite pas à jouer des rôles différents et difficiles. Avec ce nouveau projet, il continue d’explorer le monde de la mode.

Karl a toujours été une source d’inspiration pour moi. Il avait de multiples talents, c’était un artiste, un créateur, un leader et, c’est le plus important, un homme bon.

Pour rappel, Karl Lagerfeld s’est éteint le 19 février 2019. Il était notamment connu grâce à ses lunettes noires qu’il portait sans cesse ou encore pour sa chatte « Poupette » pour laquelle il a donné une partie de son héritage.

À l’heure actuelle, aucun scénario n’a été dévoilé mais on peut supposer que le film retracera les moments importants de cette icone. De ses débuts à son incroyable ascension dans le monde de la mode. Le film sera produit par plusieurs proches du designer dont Pier Paolo Righi qui est à la tête de la maison Lagerfeld ainsi que par la société fondée par Jared Leto, Paradox. Une chose est certaine, on a hâte de découvrir le résultat !