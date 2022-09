Jason Momoa ne ressemble plus du tout à ça: le héros d'Aquaman dévoile sa transformation radicale (vidéo)

Jason Momoa est connu pour ses longues mèches, mais il a décidé de changer de look pour une bonne cause. La star de Game of Thrones a coupé ses cheveux dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le 5 septembre.



"Passez-moi ces tresses", a-t-il dit à la personne qui taillait ses tresses avant de brandir ses mèches coupées. "Raser les cheveux. Ohhhh mec ! Je n'ai jamais senti le vent juste là", a lancé le héros d'Aquaman.



Tout en subissant sa transformation capillaire, l'acteur de 43 ans a exhorté ses followers à éliminer les plastiques à usage unique de leur vie.



"Je suis fatigué de ces bouteilles en plastique. Nous devons arrêter", a poursuivi la star. "Les fourchettes en plastique, toute cette merde. Ça va dans notre terre. Ça va dans notre océan. Je suis ici à Hawaï en ce moment et rien que de voir les choses dans notre océan, c'est tellement triste. Alors s'il vous plaît, tout ce que vous pouvez faire pour éliminer le plastique à usage unique dans votre vie, aidez-moi.... Les bouteilles en plastique sont ridicules. Apportez votre gourde ou maintenant, tout le monde fabrique de l'aluminium, ce qui est fantastique. Alors, aloha. Nous allons continuer."



Ce n'est pas la première fois que Jason Momoa sensibilise les gens à cette cause. En 2019, il a rasé sa barbe et a discuté de la nécessité d'utiliser de l'aluminium recyclable. À l'époque, la star a également annoncé le lancement de son entreprise Mananalu, qui vend de l'eau potable dans une bouteille en aluminium.