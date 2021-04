Jason Segel (How I met your your mother) est un coeur à prendre à 41 ans

C'est une annonce assez étonnante que l'ancienne compagne de l'acteur Jason Segel de la série How I Met Your Mother a partagée sur les réseaux sociaux. Alexa Mixter (30 ans) qui était en couple avec l'acteur de 41 ans depuis 8 ans a annoncé leur rupture et leur volonté de grandir sans l'autre.

"Nous avons pris la décision il y a un certain temps de nous laisser grandir loin de l'autre, et loin de notre relation commune''. La jeune femme a partagé un selfie d'elle et de l'acteur qui se touchent la tête en décrivant que "cette photo était celle de deux meilleurs amis".

Et de préciser: "Ce gars et moi avons partagé tellement de temps ensemble. Nous avons été métamorphosés à un niveau profond de notre âme. Tout pour le mieux".

Elle a ajouté que la profondeur de leur lien était quelque chose qu'elle n'aurait "jamais pu prévoir''.

"Nous avons tellement grandi, tellement ri, tellement pleuré ensemble, tant partagé ''.

Jason Segel, 41 ans, n'a pas encore fait de commentaire.