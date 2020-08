SURREALISTE: Jean-Claude Van Damme DANSE dans le nouveau clip d’Aaron (vidéo)

Aaron, le duo musical français, est de retour avec un nouvel album intitulé Anatomy of light. Le groupe composé de Simon Buret et Olivier Coursier le dévoilera le 18 septembre. En attendant, le clip d'Ultrarêve, un des titres de cet opus, vient de sortir. À la surprise générale, une star fait une apparition remarquée dans la vidéo...Jean-Claude Van Damme. Le comédien a accepté de danser sur la chanson du duo.

"Un jour, nous avons reçu un e-mail de Jean-Claude Van Damme himself, qui nous a fait part de son amour pour notre musique et qui nous proposait de collaborer sur son projet de long métrage", a confié le groupe. Aaron a ensuite proposé à l’acteur de 59 ans de jouer dans le clip et il a accepté. Sans grande surprise, la chorégraphie proposée par le Belge est un mélange de pas de danse et d’arts martiaux. La star offre ce spectacle sur un parking et sur une plage en Californie.