Jean-Claude Van Damme nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo

Jean-Claude Van Damme a reçu mercredi à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), son passeport diplomatique, indiquent plusieurs médias. Ce document fait de l'acteur belge un ambassadeur pour la Jeunesse, la Culture et la Biodiversité.

Ce titre n'est pas uniquement honorifique, Jean-Claude Van Damme a en effet reçu pour mission de faire rayonner l'image de la RDC à l'international. D'abord en défendant le sport et la culture congolaises, mais surtout en utilisant sa notoriété pour la protection des forêts et, plus largement, de la faune et de la flore locales.

La RDC souhaite afficher sa volonté de mettre la question du climat au cœur des discussions avec ses partenaires internationaux, et se présente comme un "pays-solution" face aux enjeux du réchauffement climatique.

L'acteur est également chargé d'attirer davantage d'investisseurs, particulièrement dans le secteur de l'agriculture.

Enfin, Jean-Claude Van Damme veut convaincre les stars internationales que la RDC est un pays sûr. "Je vais essayer de convaincre Stallone, Schwarzenegger, Jackie Chan et bien d'autres. Il y a aussi des chanteurs ou des chanteuses comme Jennifer Lopez, des footballeurs comme Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, ils doivent venir dans ce pays pour montrer qu'il y a une sécurité, montrer que le Congo peut protéger les acteurs du showbiz", a déclaré l'acteur à Franceinfo.

Il a également affirmé qu'il remplirait ces missions à titre bénévole.

Ce n'est pas la première fois que Jean-Claude Van Damme affiche sa proximité avec le régime de Félix Tshisekedi. Il avait notamment rencontré le président de la RDC en 2021.