Jean-Claude Van Damme "PIRE guest" de Friends: il tentait d’embrasser "Rachel" et "Monica" avec la langue

Diffusé le 28 janvier 1996, un épisode spécial de la série Friends a marqué les esprits. Le show a mis en vedette des stars pour donner la réplique aux vedettes de la série. Rachel (Jennifer Aniston) et Monica (Courteney Cox). Dans cet épisode, les deux amies voulaient attirer l’attention de Jean-Claude Van Damme, rappelle Hollywood Reporter.



Phoebe (Lisa Kudrow) chantait des chansonnettes inappropriées pour les enfants, à la grande surprise d'un bibliothécaire (Chris Isaak) ; Joey (Matt LeBlanc) tombait amoureux d'une fan folle (Brooke Shields) ; Chandler (Matthew Perry) flirtait avec une ancienne camarade de classe (Julia Roberts) qui cherchait secrètement à se venger ; et Ross (David Schwimmer) retrouvait son singe de compagnie, Marcel, sur le plateau d’un film.



L’épisode a attiré 52,9 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le show le plus populaire du Super Bowl à ce jour. C'est également l'épisode le plus regardé de Friends. Plus important encore, l'épisode a catapulté la sitcom dans la stratosphère culturelle.



En l'honneur du 25e anniversaire de l'épisode, les créateurs, scénaristes et invités ont accordé une interview à The Hollywood Reporter afin de livrer les secrets du tournage. Selon l’équipe de l’époque, Jean-Claude Van Damme était ingérable...

"Jean-Claude est tombé dans la catégorie des acteurs avec qui c’est le plus difficile de travailler", a confié Warren Littlefield, l’ex-président de NBC Entertainment.



Selon Kevin Bright, un des créateurs de la série, le Belge est arrivé très en retard sur le plateau. Il était arrogant et pas préparé, a aussi expliqué le réalisateur Michael Lembeck.



"On a d’abord tourné une scène avec lui et Jennifer Aniston. Elle est ensuite venue me voir en me disant: 'Lem, Lem, est-ce que tu peux me rendre un service et lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m’embrasse?'", a dit le réalisateur.

Une scène jamais diffusée:

