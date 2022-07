Jean-Claude Van Damme: sa "présence exceptionnelle" annoncée bientôt à Liège

Jean-Claude Van Damme marquera la 7e édition du Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) de sa présence exceptionnelle, annonce mardi l'organisation. L'acteur belge, connu notamment pour ses rôles dans" Bloodsport" de Newt Arnold ou encore "The Expendables 2" de Simon West est également réalisateur et producteur de cinéma.

"Pour sa 7e édition, le FIFCL se voit de l'autre côté du monde, et les organisateurs en sont fiers. Ils accueilleront cet hôte de marque à bras ouverts, et lui prépareront des moments formidables", écrit l'organisation du Festival. Le Festival international du film de comédie de Liège se déroulera du 3 au 7 novembre et sera présidé par l'acteur français François Berléand.