Jean Dujardin partage des souvenirs d’enfance: "Je me suis senti à l’écart"

Jean Dujardin est aujourd’hui considéré comme un grand acteur, mais enfant, il était plutôt timide et discret. L’acteur a partagé quelques souvenirs d’enfance dans un entretien avec le Journal du dimanche.

Jean Dujardin a plus de 20 ans de carrière derrière lui et de belles récompenses. Mais l’acteur n’a pas toujours été sur le devant de la scène. Dans un entretien avec le journal du dimanche, il a fait la promotion de son nouveau film "Présidents" dans lequel il campe le personnage de Nicolas Sarkozy. Pour lui, son intérêt pour les personnages isolés remonte à son enfance.

"Ces hommes isolés et souvent en circuit fermé, j’ai envie de les abîmer encore plus pour mieux les réparer, explique-t-il. Sans doute parce qu’enfant je me suis senti à l’écart : d’abord à la maison, où j’étais le plus jeune, mais aussi à l’école, où on me répétait : ‘Vivons heureux, vivons caché, hein Dujardin !’ Je me planquais car je n’aimais pas la compétition : avant même un contrôle, je savais que j’allais perdre."

La période scolaire n’a pas été facile pour la star : "A l’école, on ne pousse pas à réussir, on nous clone pour suivre un modèle. J’ai été heureux le jour où je suis devenu un homme et que j’ai pu choisir ma route."

Etonnant alors que Jean Dujardin ai choisi la voie du cinéma, et par conséquent celle de la notoriété. A cela, il répond : "Ce sont nos névroses qui nous construisent. Je n’étais pas du tout rêveur et je n’aurais jamais imaginé être acteur. J’écrivais beaucoup de sketches, j’avais une vie parallèle très riche et peuplée de nombreux amis imaginaires. Le jour où je n’aurai plus cette part d’enfance, je ferai autre chose. Mais pour l’heure, je me sens encore très neuf !"