Jean Dujardin revient sur son expérience dans "Un gars, une fille": "L’enfer"

Jean Dujardin a joué dans la série "Un gars, une fille" de 1999 à 2003 aux côtés de son ex-femme, Alexandra Lamy. Alors qu’ils ont fait pleurer de rire de nombreux téléspectateurs, l’envers du décor était moins sympathique.

Jean Dujardin s’est confié au magazine Running Heroes sur son expérience dans la série "Un gars, une fille". Pendant cinq saisons, lui et Alexandra Lamy jouaient les aventures quotidiennes d’un couple de Français, devenant des personnages emblématiques de la télévision. Mais les tournages n’étaient pas faciles à vivre pour les acteurs. Jean Dujardin les qualifie d'"enfer".

Le pire pour lui était l’enfermement. "C’était l’enfer. Quand, en une journée, tu fais trois épisodes dans un lit et que tu rentres te coucher le soir chez toi, je peux te dire que tu ne trouves pas le sommeil tout de suite, raconte-t-il. C’est pour cela qu’à la troisième saison, on a négocié des voyages et des extérieurs, après trois ans de cuisine et de salle de bains."

En 2018, Alexandra Lamy avait aussi confié quelques problèmes dans la série à succès, notamment une grosse inégalité salariale. "Je ne touchais que le tiers du salaire de Jean, alors que la série était produite par trois femmes et qu’on avait une directrice des programmes, avait-elle confié à la DH. Jean s’est rendu dans le bureau des productrices et a exigé que je gagne la même chose que lui, sinon il quittait le programme."