Jean-Louis Aubert donne des nouvelles à ses fans: "Merci de vous soucier de moi"

Il y a un mois, Jean-Louis Aubert avait dû être hospitalisé dans un état grave. Aujourd'hui, le chanteur se sent bien mieux.

Jean-Louis Aubert vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. On y voit le chanteur tout sourire, guitare dans les mains, assis au soleil. Il écrit en légende: "Chers toutes et tous, et chers réseaux soucieux, me voici à la campagne, je suis quasiment au Paradis (sans les inconvénients ! ), et je vais très bien me semble-t-il. J’ai les bras remplis de petits cadeaux pour vous mais mon épaule me tire un peu (il parait que ça fait souvent ça quand on cloue les grenouilles). J’ai aussi des rêves qui me gardent éveillé tant j'ai envie de les partager quand viendra l’incertain automne (eh oui ! je rêve encore ?? ). A bientôt donc, disons… Dimanche midi ?... Pour un premier petit cadeau. Merci de vous soucier de moi comme, je l’espère, vous prenez soin de vous".



Hospitalisé dans un état grave

Le mois passé, l'artiste avait annoncé sur son compte Facebook officiel avoir été récemment hospitalisé dans un état grave. "Entrer à l’hôpital le lendemain d’une émission de radio alors qu’on se sent très bien et se retrouver en quelques heures sur le fil de la vie à respirer entre deux murs de douleur, ça peut sembler être la galère", indique-t-il dans son message.

L'ancien membre du groupe de rock Téléphone précise ensuite avoir été hospitalisé pour une anomalie génétique. "Mais j’ai vite compris que c’était une grande chance. J’aurais pu continuer à ignorer cette petite anomalie génétique et me retrouver un genou à terre ou pire", précise le chanteur, guitariste et compositeur. Dans un second message, il avait expliqué récupérer "à une vitesse hallucinante".