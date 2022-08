Jean-Luc Delarue drogué et odieux avec ses collègues: ce jour où il a fait pleurer Flavie Flament

Dix ans après la mort de l'animateur de télévision Jean-Luc Delarue, le média français TF1 lui a consacré un documentaire intitulé "Jean-Luc Delarue : 10 ans déjà, de succès en excès" dans lequel ses anciens collègues se remémorent leurs souvenirs avec celui que beaucoup considéraient à l'époque comme le gendre idéal.

Alors que l'homme de télévision navigue avec le succès, il commence à se droguer et consommer régulièrement de la cocaïne. Flavie Flament qui présentait l'émission "Stars à domicile" évoque d'ailleurs un moment troublant qu'elle a vécu avec lui alors que Jean-Luc Delarue, produisait l'émission. Et de se souvenir: "Un jour, j'ai eu cinq minutes de retard à une réunion de Stars à domicile, ce qui m'arrivait très régulièrement (...) Je suis arrivée, il y avait tout le monde et là, il s'en est pris à moi et ça a été horrible. Rien que d'en parler, j'en ai mal au ventre. Cette personne qui avait toujours été formidablement bienveillante, avec laquelle je m'éclatais, je passais des moments de joie, de connivence, de complicité sur les tournages... Il m'a laminée. J'ai été crucifiée! Je m'en suis pris plein la gueule (...) Ce n'était tellement pas lui! J'ai ravalé mon truc, j'ai pris le grand couloir de Réservoir (Réservoir prod, ndlr) et puis je suis allée chialer dans ma voiture. Mais qu'est-ce que ça m'a fait mal!", a raconté la star, blessée par son collègue.

Jean-Luc Delarue est mort le 23 août 2012 à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine.