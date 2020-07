Jean-Luc Lahaye a-t-il eu recours à la chirurgie esthétique? Sa réponse est claire

À 67 ans, Jean-Luc Lahaye a des airs d’éternel jeune homme. Si la couleur de ses cheveux laisse peu de place au doute quant à son utilisation de teinture, ses traits toujours lisses interrogent. Pour pouvoir séduire les femmes qu’il aime plus jeunes que lui — comme il le dit sans détour — l’interprète de Papa chanteur a-t-il eu recours à la chirurgie esthétique pour paraître plus jeune ? Dans l'émission Micro Miroir de Melody TV, Jean-Luc Lahaye a répondu sans ambages : "Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique de ma vie".



"Une vie entière de sport !"



En revanche, le chanteur explique s’astreindre à une hygiène de vie très rigoureuse depuis de longues années. Jamais d’alcool, des nuits de 9 à 10 heures de sommeil et du sport depuis le plus jeune âge. "J'ai une vie entière de sport ! J'ai commencé à 12 ans la boxe française quand j'étais à la DDASS, à Vitry-sur-Seine. Ensuite, j'ai fait du karaté pendant très longtemps, jusqu'à un très haut niveau. Boxe américaine, boxe thaï... J'ai arrêté et je me suis mis au tennis : deux heures par jour, quoiqu'il arrivait !"