Jean-Luc Reichmann se moque ouvertement de Gérard Depardieu avec un montage peu avantageux

Jean-Luc Reichmann est très actif sur les réseaux sociaux, et sur Instagram particulièrement.

Ce samedi matin, l’animateur phare de TF1 s'est montré plutôt en forme!

En story, ce dernier s’est ouvertement moqué de Gérard Depardieu en publiant un photo-montage pas bien avantageux pour l’acteur français. Légendé "Retour sur 12 ans de ballons d’or", on y voit 12 photos différentes de Gérard Depardieu en tête à tête avec un verre de vin à la main, à des époques différentes (les clichés allant des plus anciens aux plus récents).

Pour mieux comprendre, le terme "ballon" pour aussi être utilisé pour designer un verre à vin. Une gentille provocation à laquelle Gérard Depardieu n’a pas encore répondu.