Jean-Marc Vallée, réalisateur de la série Big Little Lies et du film Dallas Buyers Club, est mort

Le réalisateur canadien Jean-Marc Vallée est décédé à l'âge de 58 ans dans une maison de vacances près de Québec, rapportent plusieurs médias spécialisés américains. La cause du décès n'a pas encore été annoncée.



Jean-Marc Vallée était connu pour la série à succès Big Little Lies et le film Dallas Buyers Club, l'histoire vraie d'un malade du sida qui met en place un commerce de médicaments non couverts par les assurances. Les performances pour le rôle principal du film, incarné par Matthew McConaughey, ainsi que le second rôle, joué par Jared Leto, avaient chacune été synonymes d'Oscar. Le réalisateur canadien a également reçu plusieurs prix pour la série à succès Big Little Lies, dont un Emmy Award et un Directors Guild Award. La série avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon raconte l'histoire d'un quartier riche où un meurtre met à jour toute une série de secrets.