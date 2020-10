Jean-Pascal attaque (encore) sa belle-soeur Sylvie Tellier: "Je ne peux pas la voir" (vidéo)

Comme nous vous l'expliquions fin septembre, Jean-Pascal Lacoste partage la vie de Delphine Tellier depuis 6 ans. Sa compagne n'est autre que la soeur de Sylvie Tellier. L'ex-candidat de la Star Academy ne supporte pas sa belle-soeur.



Depuis quelques jours, la directrice du comité Miss France est devenue la cible préférée de "l'agitateur" devenu chroniqueur de Touche pas à mon poste. Jean-Pascal et sa fiancée Delphine comptent se marier prochainement. Ils ont annoncé la nouvelle en avril dernier. Mais pas question que Sylvie Tellier y assiste... "Ma future belle-sœur ne sera pas invitée au mariage! Moi, je n'en veux pas, sauf si Delphine estime qu'elle doit venir", a lancé le chroniqueur de Touche pas à mon poste fin septembre.



Jean-Pascal a confié que les tensions datent du début de leur histoire d'amour. L'ex-Miss France aurait fait une remarque à sa petite soeur à propos de sa relation avec le comédien. "Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit: 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé (...) Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête! Qu'est-ce que ça veut dire "gens de la télé"?", a raconté Jean-Pascal, sur les ondes de VL Radio.



Ce dernier a ensuite confié qu'ils n'avaient pas été invités au mariage de la directrice du comité Miss France. "Elle ne voulait pas de couple divorcé à son mariage. Moi, j'ai eu une première union et je suis divorcé et donc elle ne voulait pas... c'est énorme", a prétendu Jean-Pascal.

Depuis, la situation ne semble pas avoir changé entre Jean-Pascal et Sylvie Tellier. Il s'est encore attaqué à elle dans Touche pas à mon poste lundi soir.



"Vous avez peut-être peur de votre belle-sœur", lui a demandé Cyril Hanouna après lui avoir demandé son avis sur la disqualification de Miss Franche-Comté.



"Pas du tout, je peux pas la voir (...) Ma femme est divine comparée à elle. J'ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa sœur (...) ça devait être en noir et blanc à l'époque des Miss France", a lancé l'homme, faisant référence à la victoire de Sylvie Tellier en 2001.



"On ne s'entend pas du tout, je ne l'apprécie pas du tout parce qu'elle s'est permis de me juger sans me connaître", a ajouté Jean-pascal qui semble encore vexé 6 ans plus tard.



"Il faudrait remettre à niveau les Miss et revenir en 2021, on n'est plus en 1912. Je pense que c'est Sylvie Tellier qu'il faut changer", s'est acharné le chroniqueur.



"Apparemment, dans la famille, il y a une entente cordiale!", a répliqué Hanouna après avoir provoqué les propos de son chroniqueur.

De son côté, la directrice du comité Miss France semble vouloir ignorer les attaques de son beau-frère.