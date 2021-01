Jean-Pierre Bacri: ses répliques cultes dont on ne se lasse pas (vidéo)

La leçon d’anglais dans « Le goût des autres », ses recommandations aux fêtards dans « Peut-être » (« Mollo sur le destroy »), ses colères au comptoir de son café dans « Un air de famille »… Jean-Pierre Bacri nous quitte en laissant derrière lui une myriade de scènes devenues cultes. Il y a bien sûr ses rôles d’éternel bougon, dans lesquels il excelle, mais pas seulement. Il avait finalement réussi à échapper aux étiquettes, se transcendant au théâtre dans les « Femmes savantes », ou interprétant des personnages lumineux malgré la noirceur des humeurs, comme dans « Le sens de la fête ».

Ce dernier film lui a d’ailleurs valu une neuvième nomination aux César en tant qu’acteur, après Subway (1986, second rôle), On connaît la chanson (1998, second rôle), Kennedy et moi (2000, meilleur acteur), Le Goût des autres (2001, second rôle), Les Sentiments (2004, meilleur acteur), Cherchez Hortense (2013, meilleur acteur), La Vie très privée de Monsieur Sim (2016, meilleur acteur).



Ci-dessous, un florilège de répliques savoureuses.