Jean-Pierre Foucault disparait des écrans de télévision: voici pourquoi

Jean-Pierre Foucault est une des personnalités phares de la télévision française depuis des décennies. Mais après 50 ans de carrière, l’ancien présentateur de Sacré Soirée se fait de plus en plus rare sur le petit écran. À l’exception de quelques programmes — le concours Miss France, le tirage du Loto — Jean-Pierre Foucault ne présente pas d’émission.



"J'ai arrêté pratiquement la télévision, j'ai les Miss et la Française des jeux, mais l'envie m'a quitté" expliquait-il à Didier Barbelivien le dimanche 31 juillet 2022 sur Europe 1. Et l’animateur ne nourrit visiblement aucun regret. "La vie est bien faite. Quand je regarde la télé, je ne me dis pas 'oh j'ai envie d'y être", a-t-il raconté. Éloigné des plateaux de télévision, Jean-Pierre Foucault se sent épanoui : "Je suis heureux comme je suis."

L’ancien animateur de Qui veut gagner des millions reste marqué par le décès de son ami, Jean-Pierre Pernaut. "On nous associe tellement que depuis sa mort, je ne cesse de recevoir des messages, des SMS de sympathie et de condoléances. C'est vrai, nous étions de la même famille", a-t-il confié. Un coup au moral qui ne devrait pas l’empêcher de retrouver la présentation de l’élection Miss France en 2023.