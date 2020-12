Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay critiqués pour leurs vacances de luxe en famille

Il vient de donner les clés du studio du plateau du 13H de TF1 à Marie-Sophie Lacarrau. A 70 ans, le 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier journal, mais il précise qu'il restera quand même actif sur LCI. Après ce départ en fanfare, lui et son épouse et leurs 2 enfants se sont envolés pour les Caraïbes où ils passent leurs vacances. Un voyage qui fait grincer des dents comme en témoignent les commentaires laissés sur le compte Instagram de l'ancienne Miss France, Nathalie Marquay qui a partagé quelques photos de son séjour.

“La République dominicaine avec ses super hôtels de luxe en bord de plage... Et les enfants quelques rues plus loin qui crèvent de faim. Pas trop de culpabilité?”, a commenté un abonné. "Allez où vous voulez mais ne nous provoquez pas avec vos photos stupides et votre fric", a écrit un autre follower. "Il n'y a pas de covid chez vous?" s'enquiert un autre fan. "Vous auriez pu dépenser votre argent en France...", écrit un autre internaute...

“Tu n’avais qu’à rester à Paris”, a estimé un autre abonné. “Vous avez surtout les moyens de vous offrir des vacances de luxe, pas pareil pour tout le monde", a encore réagi une autre personne. Une remarque à laquelle l'ex Miss France a répondu: “Je compatis. Je suis désolée.”