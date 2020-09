Nathalie Marquay, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut, lui a sauvé la vie: "Je l'ai forcé à consulter un cardiologue"

Nous vous l'annoncions la semaine dernière. Après d'intenses rumeurs, Jean-Pierre Pernaut ne présentera plus le 13h de TF1 et prend sa retraite après 33 ans de présentation, à l'âge de 70 ans. Ce jeudi 24 septembre, le magazine Gala lui consacre un article dans lequel son épouse, Nathalie Marquay se confie.

La mère de ses 2 enfants revient sur une phase de leur vie, il y a 10 ans où le présentateur semblait très fatigué et épuisé après ses journées passées au travail. Devant la fatigue de son époux, l'ex Miss France a tiré la sonnette d'alarme: "Il y a dix ans, je voulais qu’il voit un cardiologue: Jean-Pierre fumait beaucoup à l’époque, c’est un grand angoissé par son travail et après de longues hésitations et un coup de colère de ma part, il a fini par consulter. Au scanner, on a découvert qu’il avait une artère bouchée à 98%. Il a été opéré deux jours plus tard!"

Depuis, le colosse de TF1 a 3 stents au coeur.

Son épouse se dit soulagée de le voir quitter son célèbre poste. "Il va pouvoir profiter de sa retraite même s'il a d'autres projets sur LCI", confie-t-elle.