Jean-Pierre Pernaut annonce souffrir d'un cancer des poumons

L'ex journaliste présentateur-vedette du 13H de TF1 est malade. Il l'a annoncé dans une vidéo postée sur Twitter après une fuite dans les médias. Il souffre d'un cancer des poumons et a subi une première opération au mois de juillet.

"J'ai cru que cela n'arriverait qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. Je n'y ai pas cru et bien, j'aurais dû arrêter", explique le journaliste qui a déjà eu un cancer de la prostate.

Son épouse, Nathalie Marquay, était invitée ce lundi soir sur le plateau de l'émission de Touche Pas à Mon Poste. Interrogée à ce sujet par Cyril Hanouna, elle a accepté de donner plus de détails.

"Il avait une bronchite sans arrêt, il toussait beaucoup, "tu devrais aller faire des examens", je lui ai dit. Et il y avait quelque chose qui n’était pas très clair. Et le résultat du PET-scan est tombé. Au début on ne pouvait pas faire l’opération car c’était extrêmement dangereux. Finalement, en juillet, on a pu l’opérer du poumon touché à l’hôpital Pompidou. On a passé trois semaines à l’hôpital. Tout s’est bien passé. (…) Je voulais qu’on fasse l’opération car après avoir retiré la moitié du poumon, ils pouvaient analyser et déterminer le type de cancer."

Le cancer a également touché le deuxième poumon: "En septembre, cela a attaqué l’autre poumon, et c’était beaucoup plus gros. Plus moyen d’opérer ici, donc il a fait de la radiothérapie", a-t-elle expliqué.