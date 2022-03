Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, les images de leur rencontre: "C'était le coup de foudre" (vidéo)

C'était l'une des personnalités les plus populaires de France, le visage de l'information de proximité et la voix de la province: Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est mort mercredi à 71 ans des suites de son cancer du poumon.



L'annonce a été faite à l'AFP par Muriel Belgy, l'agente de l'épouse du journaliste, l'ex-Miss France et animatrice télé Nathalie Marquay-Pernaut.



"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle indiqué.



Le "roi de l'info de la mi-journée" avait dit "oui" à Nathalie Marquay en 2007. Le journaliste, déjà père de Julia et Olivier, nés de sa précédente union avec Dominique Bonnet, a eu deux autres enfants avec la Miss France 1987 : Lou et Tom.



C8 a partagé l'extrait d'une émission dans laquelle Nathalie Marquay raconte le début de sa relation avec Jean-Pierre Pernaut. Installés l'un à côté de l'autre lors du concours Miss France 2001, la rencontre donnera naissance à une grande histoire d'amour. "Le 8 décembre 2001, ma vie bascule. J'ai enfin trouvé mon prince charmant. On se rencontre à l'élection de Sylvie Tellier", a raconté l'ex-Miss.

Jean-Pierre Pernaut a également raconté ce moment... "Geneviève m'avait dit: 'Je vais mettre mon rayon de soleil à côté de vous. Il y avait entre Robert Namias et moi un siège vide et arrive une nana désagréable, vulgaire, qui s'assoit avec une écharpe, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle n'était pas Miss. J'étais en colère parce que dis donc si c'est ça le rayon de soleil de Geneviève de Fontenay, il y a des nuages. Et arrive Nathalie en disant à la jeune fille: "Excusez-moi, c'est ma place". L'autre s'est levée et Nathalie s'est assise et on a commencé à rigoler de ça", a confié le journaliste.



Nathalie Marquay a précisé que c'était tout de suite "le coup de foudre". "Ca s'est vu sur le plateau. On a parlé, on a discuté, on a ri de tout et de rien. C'est vrai que tous les amis de Jean-Pierre qui regardaient leur poste de télévision et mes amis, le lendemain, ils m'ont tous appelée", a raconté son épouse.