Jean-Pierre Pernaut quitte le 13H de TF1: le nom de la personne qui le remplacera vient d'être dévoilé

Le vétéran de l'info sur TF1 Jean-Pierre Pernaut va céder à la fin de l'année les rênes du 13H00 de la chaîne, qu'il présente depuis près d'un tiers de siècle, préférant se retirer avec des audiences et une cote de popularité au sommet.

"A la tête depuis le 22 février 1988 de l'édition de la mi-journée la plus regardée d'Europe, Jean-Pierre Pernaut a pris la décision, en concertation avec Thierry Thuillier, directeur de l'information, et Gilles Pélisson, président directeur général du Groupe TF1, de passer le témoin à la présentation du 13H00 à la fin de l'année pour se consacrer à de nouveaux projets au sein de la rédaction", a expliqué la chaîne dans un communiqué, confirmant une information du journal Le Figaro.



"Je sais que ma décision d'arrêter le 13H00 va surprendre pas mal d'entre vous, je l'ai mûrement réfléchie", a déclaré "JPP", comme ses fans le surnomment, d'abord dans une vidéo publiée sur Twitter, puis directement aux téléspectateurs de son JT.



"Les audiences du journal sont toujours aussi formidables, c'est un rendez-vous unique qu'on a depuis 33 ans mais j'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal à la fin de l'année (...). Pour autant je ne quitte ni ce métier ni le groupe TF1", a-t-il assuré.

Une journaliste du service public



TF1 a recruté une journaliste du service public . Il s'agit de Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du 13H de France 2. Elle va succéder l'an prochain à Jean-Pierre Pernaut aux commandes du 13H de la chaîne privée, a annoncé jeudi TF1 dans un communiqué.

Marie-Sophie Lacarrau, qui présente depuis 2016 le 13H de France 2, prendra les rênes du journal télévisé concurrent, sur TF1, le 4 janvier, a précisé la chaîne phare du groupe Bouygues.



Jean-Pierre Pernaut a publié un message pour souhaiter la bienvenue à la journaliste. "Bienvenue Marie-Sophie Lacarrau ! Je garde le fauteuil tout chaud jusqu’à la fin de l’année. Le JT de13h est un journal magique avec une équipe et des correspondants en régions qui le sont tout autant. A très vite...", a écrit l'homme de 70 ans sur Twitter.