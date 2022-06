Jean Reno révèle être angoissé par la mort: "Il y a des soirs, je n’en dors pas"

Ce 22 juin, Jean Reno a accordé une interview au Parisien dans le cadre du Festival de télévision de Monte-Carlo. L'acteur de 73 ans qui incarne un médecin dans la série mexicaine "Qui a tué Sara" s'est confié sur ses angoisses.

Jean Reno va jouer dans l’adaptation du roman de Marc Levy, "Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites". Il incarne un père décédé qui revient en androïde. "Je suis contre le fait de changer l’histoire, de revenir en arrière. J’ai vu le spectacle de Ricky Gervais, 'Supernature', sur Netflix, et il évoque ce sujet. Qui est-on pour changer l’histoire ? On se prend pour Dieu ? C’est une vraie question. Moi, je dirais non. L’humain, s’il ne mourait pas, il ne vivrait pas. C’est difficile à accepter parce que je suis à un âge où on pense à la mort tous les jours. Je suis heureux d’avoir fait cette série pour toutes ces questions à l’intérieur de la famille", a expliqué le comédien dont les propos ont été relayés par Public.

"Il y a des soirs, je n’en dors pas. Trintignant, il est parti, Bouquet aussi… Bouquet, il est venu me voir au théâtre de Paris quand j’y étais avec Richard Berry. Bouquet, putain ! Mon maître".