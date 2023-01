Jean Reno se confie sur son amitié avec Johnny : "C'est là que je lui ai dit adieu"

L'acteur du "Grand bleu" a prêté sa voix pour l’audioguide de l’exposition Johnny Hallyday, à Bruxelles. Pour cette occasion, il s'est confié sur son chagrin lié à la disparition du célèbre rockeur.

Jean Reno est sans aucun doute l’un des amis les plus proche de Johnny, il est par ailleurs le parrain de Jade, la fille adoptive du chanteur et de sa femme Laeticia. Ce n’est donc pas surprenant qu’il ait accepté de prêter sa voix, tant en français qu’en anglais, pour les audioguides de la Johnny Hallyday Exposition.

Il a accepté cette proposition en hommage à son défunt ami, dans le but de partager ses souvenirs avec les visiteurs. Jean Reno était par ailleurs l’une des rares personnes à avoir vu Johnny quelques jours avant son décès. L’acteur s’est confié à nos confrères du Parisien. "Le bureau, c’est là que je lui ai dit adieu. Je lui ai touché la main et je lui ai dit : 'Je te vois à Noël'. Il m’a regardé et ne m’a pas répond […]. C’était début décembre. Quatre jours plus tard, Laeticia m’a appelé, il était parti… Quand je l’ai revu, dans la chapelle ardente, il était embaumé, dans une boîte. C’était d’une violence !", explique-t-il.

La douleur de la disparition de son ami est encore vive. "Le dernier jour d'enregistrement, quand je raconte la fin de sa vie, ça a été difficile. Il y avait beaucoup de souvenirs...", ajoute-t-il.

Jean Reno se souvient également du jour des obsèques, un moment difficile à vivre. La procession aurait été particulièrement pénible : "On descendait si lentement les Champs Élysées vers la Madeleine, les gens étaient à quelques centimètres, ils criaient leur souffrance et nous interpellaient 'Merci d'être là'... Je ne savais pas quoi leur répondre".