Jean-Yves Lafesse était prêt à "décrocher la lune", littéralement, pour ses 4 enfants: qui sont-ils?

L'humoriste français Jean-Yves Lafesse s'est éteint ce jeudi 22 juillet à l'âge de 64 ans. Il laisse derrière lui des fans attristés mais il laisse surtout ses proches dont ses 4 enfants issus de deux femmes différentes.

C'est une triste annonce qui a beaucoup ému fans et célébrités qui ont tenu à lui rendre hommage ce vendredi. Jean-Yves Lafesse, de son vrai nom Jean-Yves Lambert était le spécialiste des canulars téléphoniques et des caméras cachées. Cet humoriste hors pair est décédé à l'âge de 64 ans ce jeudi 22 juillet à Vannes, des suites de la maladie de Charcot. "Son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures", ont indiqué ses proches dans un communiqué officiel transmis à nos confrères de l'AFP.

Un cadeau aussi original qu'incroyable laissé à ses 4 enfants

Jean-Yves Lafesse, l'humoriste préféré des français laisse derrière lui de nombreux fans attristés mais aussi et surtout, ses 4 enfants. Il avait fait de rares confidences sur eux en 2015 dans les pages de France Dimanche: "J’en ai quatre de deux mamans différentes. Deux garçons de 7 et 9 ans et deux grandes filles de 19 et 22 ans. L’une est comédienne et l’autre travaille dans la production. Mes filles vivent avec moi, et j’ai les petits un week-end sur deux".

Et pour ses enfants, Jean-Yves Lafesse aurait tout fait. Même décrocher la lune! "J’ai acheté sur la Lune pour mes enfants. Chacun des quatre y possède un hectare et demi, à 100 dollars l’hectare", avait révélé l'humoriste dans une interview accordée à Closer en 2009. Soit seulement une soixantaine d’euros... Une offre incroyable que l’humoriste avait trouvé sur internet, chez un homme qui vendait la lune "par parcelles".

Le vendeur, Dennis M. Hope est le boss des sociétés Lunar Embassy et Moon Estates, il affirme être le propriétaire de la Lune, de Mars, de Vénus, de Mercure et d’un des satellites de Jupiter, Io. Il a considéré qu’il était le propriétaire de ces planètes et satellites, en s’appuyant sur le traité international de 1967 signé par 125 pays dont toutes les puissances ayant un programme spatial. Cet accord interdit aux pays de s’approprier la Lune mais ne dit rien sur la propriété privée. Tout ceci serait légal? Jean-Yves Lafesse a-t-il vraiment acheté des parcelles de lune?

Un flou juridique

Il existe encore aujourd'hui un flou juridique sur la question des propriétés lunaires. En 1984, le Traité sur la Lune entre en vigueur pour empêcher les gens comme Dennis M. Hope de s'approprier des zones de l'espace. Ce traité interdit la vente de parcelles aux associations, aux entreprises et évidemment aux particuliers. Mais cet accord n’a été ratifié que par 12 pays : la France l’a signé sans le ratifier et la plupart des grandes puissances dont les Etats-Unis n’ont même pas pris la peine de signer... Le flou juridique est donc toujours bien là.

Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce cadeau, Jean-Yves Lafesse a fait une belle déclaration à ses enfants. Et surtout, un beau rêve: posséder la lune. Aujourd'hui, ses enfants sont respectivement âgés de 25 et 28 ans pour ses filles, et de 13 et 15 ans pour les garçons.

Jeanne Lambert, sa fille comédienne: la seule sous le feu des projecteurs

On ne connaît presque rien sur les enfants de l'humoriste qui évoluent quasiment tous à l'abri des regards. Mais ce n'est pas le cas de sa fille aînée, Jeanne Lambert, aujourd'hui âgée de 28 ans, que l'on a l'habitude d'apercevoir sur le petit écran. Une passion pour la comédie qu'elle a hérité de son défunt papa qui l'avait justement poussée à faire du théâtre lorsqu'elle était encore adolescente.

En 2010, l'aînée de l'humoriste fait ses débuts sur les planches grâce à la pièce Electronic City. Deux ans plus tard, elle tourne dans le court-métrage Rêve toujours de Charlotte Schwarzinger. La même année, elle joue pour la première fois au cinéma dans le film Bienvenue parmi nous et incarne le rôle de Marylou. C'est d'ailleurs grâce à ce rôle qu'elle a par la suite été choisie pour incarner le rôle d'Alice Meyer dans la série La stagiaire pour France 3 dont la saison 6 est sortie au mois de mars dernier.