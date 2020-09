Jenifer CRAQUE sur le plateau de The Voice Kids (vidéo)

Jenifer, coach de The Voice Kids, a une nouvelle fois été bouleversée par un talent durant les auditions à l'aveugle. La chanteuse a fondu en larmes sur le plateau de l'émission après la prestation d'un enfant. Le candidat a interprété Encore et encore, un des titres de Jenifer issu de l'album "Nouvelle page".



La star a été très émue en entendant les paroles car cette chanson est un hommage à son oncle. Ce dernier a perdu lors d’une fusillade sur le parking de l'aéroport de Bastia-Poretta en Corse en 2017, relate le Parisien.



"Pardon, désolée", a dit l'interprète de Donne-moi le temps en larmes dans l'extrait diffusé sur le compte Instagram de TF1. Cette dernière a confié qu'il s'agissait de la première fois qu'elle entendait son titre être interprété par une autre personne. "Ca me fait quelque chose", a avoué l'artiste.



