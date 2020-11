Jenifer avait annoncé, sur son compte Instagram, avoir contracté le virus début octobre. Elle n'avait pu donc être présente sur le plateau de The Voice Kids à l'occasion de la finale. Elle avait participé au show en vidéoconférence. Trois semaines plus tard, la chanteuse donne de ses nouvelles à ses fans. Et visiblement, elle n'a pas encore retrouvé toute sa forme physique.

"Merci à tous pour vos nombreux messages et pardon pour ce long silence. Suite à ce satané virus de M...., je vous avoue avoir eu quelques difficultés à retrouver la grande forme", écrit-elle. Avant d'ajouter: "C’est une période surréaliste et si singulière que nous vivons.... qu’il n’y a pas un jour sans que je pense à nos retrouvailles.

Gardons tous en tête, les beaux moments que nous avons vécu et continuons à rêver ensemble, toujours, pour ceux à venir. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Soyez courageux et positifs Je vous aime plus que fort".