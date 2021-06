Jennifer Aniston donne des détails sur sa relation actuelle avec Brad Pitt

Après de nombreuses rumeurs selon lesquelles Jennifer Aniston et Brad Pitt pourraient raviver leur romance après leur divorce très médiatisé en 2005, l'actrice de la série Friends a révélé ce qu'il en était vraiment entre les deux anciens époux.

Après tout, ils avaient l'air de flirter l'année dernière aux SAG Awards de janvier 2020, puis en septembre, lorsqu'ils ont participé à une lecture via vidéoconférence d'une scène sexy du film Fast Times At Ridgemont High.

D'habitude très discrète sur sa vie privée, Jennifer Aniston s'est laissé aller à quelques confidences dans l'émission de l'animateur Howard Stern: "Nous sommes potes et il n'y a rien de bizarre entre nous. Nous sommes amis. Nous nous parlons régulièrement".

Jennifer Aniston a ensuite épousé l'acteur Justin Theroux en 2015, mais ils se sont séparés après deux années de mariage passées ensemble. Dans une interview publiée mercredi dans le magazine People, Jennifer Aniston a déclaré qu'elle et Justin étaient également en bons termes et qu'ils parlaient souvent via FaceTime. Justin étant basé principalement à New York.

Bien que Jennifer ait confié qu'elle n'était pas sûre qu'elle envisagerait un jour de se remarier, l'actrice a avoué qu'elle espère trouver un jour un "partenaire fantastique", mais pas via une application de rencontres en ligne.

"Ce n'est pas dans mes plans. Je suis intéressée par retrouver un partenaire fantastique et vivre une vie agréable et passer du bon temps. C'est tout ce que nous devons espérer. Je ne ressens pas le besoin de sceller mon union dans des documents juridiques."