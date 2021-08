Jennifer Aniston et David Schwimmer en couple? "Repenser au passé a réveillé certains sentiments chez eux"

Et si leur histoire d'amour dans Friends était devenue réalité ? C'est ce qu'affirme en tout cas Closer UK : après avoir incarné un couple à l'écran, Jennifer Aniston et David Schwimmer seraient ensemble pour de vrai.

C'est lors du tournage de l'épisode spécial retrouvailles de Friends qu'ils se seraient rapprochés.

"Après les retrouvailles, il est apparu clairement que repenser au passé avait réveillé certains sentiments chez eux. L’alchimie qu’ils ont toujours dû cacher était toujours là. Immédiatement après le tournage, ils ont commencé à s’envoyer des textos et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, pour voir Jennifer" a ainsi confié une source à Closer UK.

"Beaucoup d'atomes crochus"

Ila auraient ensuite passé du temps ensemble. "Ils ont également été aperçus dans l’un des vignobles préférés de Jennifer à Santa Barbara, buvant du vin ensemble, en pleine conversation. Il est clair qu’ils ont beaucoup d’atomes crochus", déclare encore cet informateur.

Dans cette émission de retrouvailles de Friends, l'interprète de Ross avait confié avoir eu un coup de cœur pour Jennifer Aniston dès les débuts du tournage de la série. "Et c’était réciproque", a-t-il précisé. "On avait tous les deux un gros béguin pour l’autre, mais ça ne s’est jamais réalisé. L’un d’entre nous était toujours en couple et nous n’avons jamais franchi cette ligne."

En effet, Jennifer Aniston a été mariée à Brad Pitt, puis Justin Theroux. L'an dernier, les fans du couple qu'elle formait avec Brad avaient espéré qu'ils se remettent ensemble, mais cela ne s'était pas concrétisé. David Schwimmer a notamment été en couple pendant 10 ans avec Zoë Buckman, avec qui il a eu une fille.

16 ans après le premier baiser de Ross et Rachel, dans le 7e épisode de la saison 2 de Friends), David Schwimmer et Jennifer Aniston ont-il enfin sauté le pas de la fiction à la réalité ?