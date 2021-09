Jennifer Aniston se dit "prête à rencontrer quelqu'un"

"Je pense qu'il est temps. Je pense que je suis prête à partager ma vie avec quelqu'un", a déclaré l'actrice Jennifer Aniston à l'animateur radio Bruce Bozzi sur Radio Andy, évoquant sa vie sentimentale. Célibataire depuis son divorce prononcé en 2018 de l'acteur Justin Theroux, l'actrice de la série Friends a révélé qu'elle était enfin prête à rencontrer quelqu'un.

Lorsque Bruce Bozzi lui a demandé si elle voyait quelqu'un en ce moment, Jennifer Aniston a laissé échapper un "Non" ferme – avant d'ajouter qu'elle était ouverte à vivre une histoire d'amour si elle trouvait la bonne personne.

"Il n'y a personne d'important en ce moment dans ma vie, mais je pense que c'est – je pense qu'il est temps", a-t-elle déclaré. "Je pense que je suis prêt à me partager avec un autre."

"Je n'en avais pas envie depuis longtemps. J'ai apprécié être moi sans faire partie d'un couple", a expliqué l'actrice de 52 ans. "J'ai été en couple depuis l'âge de 20 ans. Il y avait donc quelque chose de très agréable à se poser et à prendre le temps."

Après avoir demandé si Bruce Bozzi connaissait quelqu'un avec qui la caser, Aniston a déclaré qu'elle était "de la vieille école" et qu'elle restait à l'écart des applications de rencontres comme Tinder et Raya. "Les gens ne viennent plus vers les gens, vous savez, les gens ne font plus ça et c'est bizarre", a-t-elle ajouté.

Jennifer Aniston recherche un homme avec lequel "la conversation se déroulera naturellement".

Elle souhaite aussi rencontrer un homme qui détient ces qualités: "La confiance mais pas l'arrogance, l'humour, la générosité, la gentillesse avec les gens".