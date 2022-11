Jennifer Aniston pose en bikini à 53 ans et se livre comme jamais: "J'ai tout tenté pour avoir un enfant" (photos)

Jennifer Aniston se dévoile. À 53 ans, l'ancienne actrice de la série Friends a accepté de poser en bikini et de se confier sur sa vie privée. Si Jennifer Aniston a un seul regret dans sa vie, c'est celui de ne pas avoir congelé ses ovules quand elle était plus jeune. En effet, pour la première fois, la star évoque qu'elle a tout tenté pour concevoir des enfants.

"J'ai essayé de tomber enceinte. C'était un chemin difficile pour moi, celui de fabriquer de bébés", a-t-elle détaillé à propos de son parcours de fécondations in-vitro, qui, selon le magazine, s'est déroulé "il y a plusieurs années".

"Toutes ces années de spéculation … C'était vraiment dur. Je passais par des fécondations in-vitro, je buvais des thés chinois, etc. J'ai tout tenté."

L'actrice a ajouté qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise de congeler ses œufs quand elle était plus jeune, ajoutant qu'elle a maintenant accepté le fait qu'elle ne concevra jamais d'enfants.

Jennifer a également évoqué la spéculation selon laquelle l'un de ses anciens maris, elle a été mariée à la fois à Brad Pitt et Justin Theroux, a divorcé parce qu'elle "ne lui donnerait pas d'enfant", estimant que ces rumeurs constantes sur sa relation ont rendu son combat pour sa fertilité encore plus compliqué.

Jennifer a également laissé entendre qu'elle pourrait un jour écrire un livre sur son long parcours contre l'infertilité – quelque chose qu'elle a choisi de garder caché du monde pendant des années pour se "protéger" et protéger son histoire.

"Je vais [écrire un livre] un jour", a-t-elle déclaré. "Je vais arrêter de dire : "Je ne sais pas écrire".

"J'ai passé tant d'années à protéger mon histoire sur la FIV. Je suis tellement protectrices de cette partie de ma vie parce que j'ai l'impression qu'il y a si peu de choses que je peux garder pour moi. Le monde crée des récits qui ne sont pas vrais, alors autant dire la vérité. J'ai l'impression de sortir de mon hibernation. Je n'ai plus rien à cacher."

S'adressant au magazine Allure, l'actrice a conclu qu'elle a désormais accepté le fait qu'elle n'aurait pas d'enfants, notant qu'elle ressentait un certain "soulagement" dans le fait qu'il n'y avait plus de "peut-être" dans ce domaine-là...

En effet, avec l'âge est venu un nouveau sentiment de confiance en elle. Et l'actrice a déclaré qu'elle ne se souciait plus de ce que les gens pensaient ou disaient d'elle, en grande partie grâce aux difficultés qu'elle a dû affronter à la fin de la trentaine et à la quarantaine.

"Je dirais qu'à la fin de la trentaine, la quarantaine, j'ai traversé des moments vraiment difficiles, et si je n'avais pas traversé cela, je ne serais jamais devenue qui je devais être", a-t-elle expliqué.