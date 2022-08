Jennifer de Mariés au premier regard attend son premier enfant (photo)

La candidate emblématique de la saison 4 de "Mariés au premier regard", Jenifer, a annoncé sur son compte Instagram sa grossesse. Mariée à Florentin durant l'émission, le couple a décidé de divorcer au cours de l'aventure. Leur histoire d'amour n'a pas été de tout repos et avait même suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. En cause ? Disputes et comportements insistants.

2021, sous le signe de la rencontre



Après cet épisode houleux, la brune a néanmoins retrouvé l'amour en septembre 2021. Qui est l'heureux élu ? Mystère. Mais elle semble filer le parfait amour puisqu'elle vient d'annoncer sa grossesse. Si elle a dans un premier temps affiché son baby bump en postant une photo d'elle seule, elle vient de poster à nouveau un cliché d'elle, mais cette fois accompagnée de son chéri. Le visage a moitié dévoilé, l'identité du jeune homme n'est pas révélé. En légende du post, Jennifer lui adresse un message plein de tendresse : "Je t'aime".

Une chose est certaine, ses abonnés sont conquis. "Oh les amoureux. Belle photo de vous", "Trop trop trop beaux", "J’aime trop !", peut-on lire dans les commentaires du post.