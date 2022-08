Jennifer Flavin demande le divorce à Sylvester Stallone après 25 ans de mariage

Nous vous annoncions début de semaine que le torchon brulait entre l'acteur Sylvester Stallone et son épouse depuis 25 ans Jennifer Flavin. Des publications Instagram de la part de l'ancien mannequin de 54 ans concernant ses priorités dans sa vie n'incluaient plus son célèbre époux. De son côté, Sylvester Stallone s'était défait du tatouage qui incarnait le visage de sa femme pour le remplacer... Avec la tête de son fidèle compagnon dans les films de la saga Rocky, un bouledogue.

Alors que la publiciste de l'acteur affirmait que tout allait chez les Stallone, le Daily Mail révèle que Jennifer Flavin a introduit une demande de divorce pour "dommages irréparables".

Jennifer Flavin aurait exigé l'utilisation exclusive de leur maison située en Floride à Palm Beach qui comprend sept chambres et dix salles de bain, et qui possède sa propre plage privée et son propre quai d'embarcation.